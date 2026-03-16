Dhule News : सवलत हवीये? मग खिशात ठेवा 'हे' स्मार्ट कार्ड; एसटी महामंडळाचा प्रवाशांसाठी मोठा निर्णय

धुळे: राज्य परिवहन महामंडळाच्या 'लालपरी'चा प्रवास आता अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) सवलत घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (एनसीएमसी) ही नवीन स्मार्टकार्ड प्रणाली लागू केली आहे. .यामुळे आता महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना प्रवासात सवलत मिळवण्यासाठी हे स्मार्ट कार्ड सोबत ठेवणे अनिवार्य असेल. यापुढे केवळ आधारकार्ड दाखवून सवलत मिळणार नाही. कार्ड नसल्यास प्रवाशांना पूर्ण तिकीट काढावे लागणार आहे..परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून ही योजना राज्यभर राबवली जात आहे. डिजिटल व्यवहाराला चालना देणे आणि प्रवाशांची सुट्या पैशांच्या कटकटीतून सुटका करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यातील सर्व आगारांमध्ये ही सुविधा लवकरच पूर्ण क्षमतेने सुरू केली जाणार आहे..रिचार्जची सोयनवीन स्मार्ट कार्डची किंमत १९९ रुपये (जीएसटीसह) आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे जुने स्मार्ट कार्ड आहे, त्यांनी ते जमा केल्यास त्यांना १४९ रुपयांत नवीन कार्ड मिळेल. हे कार्ड एकदा काढल्यानंतर त्यात किमान १०० रुपये बॅलन्स असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करता येईल. हे रिचार्ज एसटीचे संकेतस्थळ, मोबाईल ॲप किंवा बसस्थानकांवरील अधिकृत एजंटकडून करता येईल..पारदर्शकतेला मिळणार बळया प्रकल्पासाठी एसटी महामंडळाने 'इबिक्स टेक्नॉलॉजी' आणि 'एनएसडीएल पेमेंट्स बँक' यांच्याशी करार केला आहे. या कार्डमुळे सवलतीच्या नोंदी अचूक होतील आणि महामंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी बसस्थानकांवर नोंदणी केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, प्रवाशांना सहजपणे कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे..असे मिळणार कार्डया योजनेंतर्गत सवलतीचे स्मार्ट कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे. शालेय व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 'सरल' क्रमांकाशी जोडलेले कार्ड दिले जाईल, तर ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना आधारकार्डशी संलग्न असलेले कार्ड मिळेल. दिव्यांग प्रवाशांसाठी त्यांच्या 'यूडीआयडी' क्रमांकाचा वापर करून विशेष कार्ड दिले जाणार आहे. तसेच, पुरस्कारार्थी, पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक आणि अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाही या नवीन स्मार्ट कार्डद्वारेच सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. विभागीय कार्यालय, मुख्यालय आणि आगारांमार्फत कार्ड वितरित केली जातील.