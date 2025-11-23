Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना: पती किंवा वडील हयात नसल्यास आता ‘ही’ कागदपत्रे पुरेशी

जळगाव: ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसीदरम्यान पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड देणे आवश्यक असल्याने अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली होती. पती, वडील हयात नसल्यास त्यांचे आधारकार्ड कसे द्यावे, याबाबत लाडक्या बहिणींना प्रश्न पडला होता. मात्र ती अडचण आता दूर झाली आहे. आता अशा महिलांसाठी शासनाने संबंधित व्यक्तीचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. .राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ''मुख्यमंत्री लाडकी बहीण'' योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी’ करणे गरजेचे आहे. या योजनेतील पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांची अडचण झाली होती. जिल्ह्यात सुमारे १० लाख ४ हजार लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्यातील ९२ हजार लाडक्या बहिणींची चौकशी अजून सुरू आहे..दरम्यान, या सुविधेत संबंधित लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी करून त्यांचे पती अथवा वडील यांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र व घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचे आदेश याची सत्यप्रत संबंधित अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करावी. त्यानंतर शहानिशा करून त्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा मिळाला आहे..मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व महिलांना आता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अपात्र महिलांना वगळण्यासाठी आणि गरजू महिलांनाच नियमितपणे लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसीची ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. ई-केवायसीसाठी पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक बंधनकारक केले आहे..Nagpur: विज्ञान संस्कृती रुजविण्यासाठी नितीन गडकरींचा पुढाकार; विज्ञानाभिमुख कार्यासाठी संस्थेची स्थापना, ६० कोटींची तरतूद करणार ....अशी आहे प्रक्रियाज्या पात्र लाभार्थी महिलांचे वडील हयात नाहीत किंवा पतीदेखील हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झालेला आहे, त्या लाभार्थी महिलांनी स्वतःची ई-केवायसी करून पती अथवा वडील यांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र व घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाच्या आदेशाची सत्यप्रत संबंधित अंगणवाडी सेविकांकडे ३१ डिसेंबरपर्यंत जमा करावी. अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थी महिलांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करून पती अथवा वडील यांची ‘ई-केवायसी’ची सूट देण्यास पात्र असल्याची शिफारस करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.