Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना: पती किंवा वडील हयात नसल्यास आता ‘ही’ कागदपत्रे पुरेशी

e-KYC Made Mandatory for All Ladki Bahin Beneficiaries : महाराष्ट्र शासनाच्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी पती/वडिलांचे आधार कार्ड देणे बंधनकारक होते. मात्र, आता हयात नसलेल्या किंवा घटस्फोटित महिलांसाठी मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचे आदेश जमा करण्याची सवलत मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसीदरम्यान पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड देणे आवश्यक असल्याने अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली होती. पती, वडील हयात नसल्यास त्यांचे आधारकार्ड कसे द्यावे, याबाबत लाडक्या बहिणींना प्रश्न पडला होता. मात्र ती अडचण आता दूर झाली आहे. आता अशा महिलांसाठी शासनाने संबंधित व्यक्तीचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.

