Ladki Bahin Yojana : जळगावच्या १ लाख लाडक्या बहिणी लाभापासून वंचित! ई-केवायसी आणि पोर्टल बंदचा मोठा फटका
Over One Lakh Women Deprived of Ladki Bahin Scheme : जळगाव जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा डिसेंबरचा हप्ता जमा न झाल्याने आणि ई-केवायसी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे महिला लाभार्थींनी बॅंका आणि सेतू केंद्रांवर गर्दी केली आहे.
जळगाव: राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत जिल्ह्यातील नऊ लाख महिला लाभ घेत आहेत. यात एक लाखावर महिलांना ई-केवायसी व अन्य कारणांनी लाभ मिळू शकलेला नाही.