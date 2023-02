Dhule News : रूद्राक्ष घेण्यासाठी जाणाऱ्या नणंद भावजयचा अपघाती मृत्यू

शिंदखेडा (जि.धुळे) : रूद्राक्ष घेण्यासाठी मध्यप्रदेशातील शिऊर येथे जात असताना शिंदखेडा येथील नणंद भावजयींचा अपघातात मृत्यू (Death) झाला.

काल (ता.१५) रात्री आठच्या सुमारास देवास बायपास रस्त्यावर ही घटना घडली. (Nanand Bhavjay from Sindkheda died in an accident while going to buy Rudraksha dhule news)

भावजयीचे नाव मंगलाबाई अभिमन जाधव (४२) तर नणंदेचे नाव सुनंदाबाई रवींद्र मिस्तरी (४५) असे आहे. मध्यप्रदेशातील शिऊर येथे रूद्राक्ष वाटपचा कार्यक्रम सुरू आहे. तेथे शहरातील माळीवाड्यातील (जनता नगर) पंधराहून जास्त महिला मंगळवारी (ता.१४) रात्री खासगी वाहनाने गेल्या होत्या.

बुधवारी (ता.१५) रात्री आठच्या सुमारास जेवणासाठी या महिला देवास- बायपास रोडलगतच्या उपहारगृहात थांबल्या होत्या. जेवण झाल्यानंतर रस्ता ओलांडताना समोरून येणाऱ्या भरधाव स्कार्पिओने या नणंद भावजयींना उडविले.

यात नणंद सुनंदाबाई रवींद्र मिस्तरी यांचे जागेवरच निधन झाले. भावजयी असलेल्या मंगलाबाई या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना देवास येथील रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. प्रकृतीत थोडी सुधारणा झालेवर त्यांना आज (ता.१६) सकाळी घरी शिंदखेडा येथे घेऊन येताना रस्त्यातच त्यांचे निधन झाले.

शिंदखेडा ग्रामीण रूणालयात दाखवल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. यातील मंगलाबाईच्या कुटुंबात पती, दोन मुले आणि दोन मुली आहेत. तर सुनंदाबाईच्या कुटुंबात पती, दोन मुली, एक मुलगा आहे. शोकाकूल वातावरणात दोघींवर एकाचवेळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेने शहरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.