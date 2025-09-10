Nandgaon News : कन्नड घाटाच्या वाहतुकीने नांदगावचे रस्ते गिळले: प्रवाशांचे हाल

नांदगाव: कन्नड घाटातील अवजड वाहतूक नांदगाव तालुक्यातून वळविल्यापासून साडेतीन वर्षात आहे त्या रस्त्यांची पुरती चाळण झाल्याने दहा किमीचे अंतर कापण्यासाठी तासाभराचा वेळ लागत आहे. याशिवाय खड्ड्यात मोठे ट्रक ट्रेलर्स व अन्य प्रकारची वाहने अडकून पडत असल्याने तासन््तास होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधारकांसह अनेक जणांना वळसा घालण्यासाठी पर्यायी रस्ते शोधावे लागत आहेत. .सगळ्या दिव्याला सामोरे जाताना निवडलेला शॉर्टकट इंधनखर्च वाढविण्यासोबत मनस्ताप वाट्याला येत आहे. कुणी बोलठाण वाकला अंदरसूल असे पर्याय असले, तरी या द्राविडी प्रयोगात तीस ते चाळीस किमी अंतर वाढते. त्यामुळे कुठून फसलो अशी अवस्था हलक्या वाहनधारकांची होते. अवजड वाहतूक करणाऱ्या मंडळींची अवस्था तर त्याहून वाईट होते..खानदेश, मराठवाड्याची गैरसोयतीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाने कन्नड घाटातील अवजड वाहतूक शिऊर बंगला ते मन्याड मार्गे वळविण्यात आली. खानदेश-मराठवाड्यातील दळणवळणाचा हा प्रमुख रस्ता असल्याने छत्रपती संभाजीनगर व नाशिक येथील हायवे प्राधिकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभिप्रायानंतर वळविण्यात आलेल्या पर्यायी रस्त्याची एकूण क्षमता विचारात घेतली गेली नाही..रस्त्याची मूलभूत व व्यावहारिक क्षमता लेव्हल ऑफ सर्व्हिस या अभियांत्रिकी मानांकनाकडे दुर्लक्ष झाले. या सगळ्याचा विपरीत परिणाम आता पुढे आला आहे. गुणात्मक मापन प्रणालीचा विचार न करता घाईघाईने पर्यायी रस्ता स्वीकारण्यात आला आहे..संभाजीनगर कडून येणारी व जाणारी अवजड वाहतुकीची रोजची वर्दळ दहा ते अकरा हजार वाहनांची असते. एक वाहन दोन अथवा तीन टन अशी गृहीत धरली तरी साधारणतः अशी वाहतूक काही हजार मेट्रिक टनांची असते. ज्या रस्त्यावरून ती वळविली गेली त्याची वजन पेलण्याची क्षमता कधीच मोडीत निघाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीत मन्याड फाटा कासारी तळवाडे घाट अशी एकूण दहा किमीचा राज्यमार्ग उखडून तो उघडा पडला आहे. आता त्यात ट्रेलर टँकर बारा चाकी मोठी ट्रक अडकून पडत असल्याचे दृश्य रोज पहायला मिळत आहे..Adani: साडेसात हजार कोटी द्या! अदाणींची ‘परिवहन’कडे मागणी, राज्य शासनाचे ५०० कोटी बुडणार; नेमकं प्रकरण काय? .राज्य महामार्ग नाही, खड्डेमार्गकासारी–नांदगाव हद्द ते चाळीसगाव फाटा हा मार्ग म्हणजे खड्डेमार्ग बनला आहे. रोज या खराब रस्त्यामुळे किमान ७-८ ट्रक रस्त्यावरच निकामी (अनफिट) होतात. त्यामुळे वाहतूककोंडी तर होतेच, पण चालक व प्रवाशांचे जीव धोक्यात येतात. कालही शेकडो ट्रक आणि लहान वाहनं तासन्तास अडकून पडली. रुग्णवाहिका आणि शेतकऱ्यांचे जनावरांनी भरलेले ट्रकसुद्धा हाल झाले.एस.टी. बसेस – प्रवाशांचा त्रास अमर्याद या मार्गावर रोज राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस (एस.टी.) धावतात. बस प्रवाशांचा प्रवास हा खड्डेमार्गामुळे अक्षरशः शिक्षा ठरतो आहे. जिथे तीन तासांत प्रवास व्हायला हवा तिथे पाच-सहा तास लागतात. एवढेच नव्हे, तर उंचवटे व खड्ड्यांमुळे प्रवाशांची पाठ, कंबर, हात-पाय दुखू लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.