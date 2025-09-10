उत्तर महाराष्ट्र

Nandgaon News : कन्नड घाटाच्या वाहतुकीने नांदगावचे रस्ते गिळले: प्रवाशांचे हाल

Nandgaon Alternate Route Crippled by Poor Road Conditions : खड्ड्यात मोठे ट्रक ट्रेलर्स व अन्य प्रकारची वाहने अडकून पडत असल्याने तासन््तास होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधारकांसह अनेक जणांना वळसा घालण्यासाठी पर्यायी रस्ते शोधावे लागत आहेत.
traffic

traffic

sakal 

संजीव निकम
Updated on

नांदगाव: कन्नड घाटातील अवजड वाहतूक नांदगाव तालुक्यातून वळविल्यापासून साडेतीन वर्षात आहे त्या रस्त्यांची पुरती चाळण झाल्याने दहा किमीचे अंतर कापण्यासाठी तासाभराचा वेळ लागत आहे. याशिवाय खड्ड्यात मोठे ट्रक ट्रेलर्स व अन्य प्रकारची वाहने अडकून पडत असल्याने तासन््तास होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधारकांसह अनेक जणांना वळसा घालण्यासाठी पर्यायी रस्ते शोधावे लागत आहेत.

Loading content, please wait...
maharashtra
Vehicle
Traffic
Truck
Public Transport
potholes
uttar maharashtra
Trailer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com