दिवाळीत भाविकांच्या पिकअपचा भीषण अपघात, 6 जणांचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी; घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल

नंदुरबार जिल्ह्यात चांदशैली घाटात शनिवारी भीषण अपघात झालाय. या अपघातात सहा जण मृत्यूमुखी पडले असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समजते. या अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नंदुरबार जिल्ह्यातील चांदशैली घाटात पिकअप उलटून दुर्घटना घडली. अस्तंबा यात्रेसाठी निघालेले भाविक यात्रा संपवून परतत असताना अपघात झाला. चांदशैली घाटात पिकअपवरून नियंत्रण सुटून गाडी उलटली..पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे ते पुणे-नगर, सातारा, नाशिक मार्गावरही प्रचंड वाहतूक कोंडी; वाहनांच्या रांगा.पिकअप उलटल्यानं ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अनेक जण अपघातात जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी १० जणांची प्रकृती गंभीर असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. जखमींवर तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार केले जात आहेत. या अपघातानंतर घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले. बचावकार्या वेगानं राबवण्यात येत आहे..चांदशैली घाटात पिकअप चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि गाडी उलटली. पिकअपच्या मागच्या हौदात बसलेले लोक यात दबले गेले. तर अनेकांना जबर मार लागला. यात ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल झाला होता. तर अनेक जण रक्तबंबाळ अवस्थेत रस्त्यावर पडून होते..