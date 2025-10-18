उत्तर महाराष्ट्र

दिवाळीत भाविकांच्या पिकअपचा भीषण अपघात, 6 जणांचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी; घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल

Nandurbar Chandshaili Ghat Accident नंदुरबार जिल्ह्यात चांदशैली घाटात पिकअप उलटल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Diwali Tragedy Six Dead Several Injured in Nandurbar Chandshaili Ghat Pickup Accident

नंदुरबार जिल्ह्यात चांदशैली घाटात शनिवारी भीषण अपघात झालाय. या अपघातात सहा जण मृत्यूमुखी पडले असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समजते. या अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

Nandurbar
accident

