Nandurbar News : नंदूरबारमध्ये भर रस्त्यात तरुणाची हत्या, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल; निषेध मोर्चाला हिंसक वळण

Summaryनंदुरबारमध्ये दोन युवकांतील वादातून झालेल्या हल्ल्यात जय वळवी गंभीर जखमी झाला आणि उपचारादरम्यान मृत्यू पावला.आरोपी सूर्यकांत मराठे याने भररस्त्यावर जय वळवीवर चाकू हल्ला केला होता.ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून त्याचे फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे..नंदूरबारमध्ये दोन युवकांमध्ये झालेल्या मारहाणीच्या घटनेत त्यातील एक युवक गंभीर जखमी झाला मात्र त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना घडली. यानंतर बुधवारी या आदिवासी युवकाच्या खुनाच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दगडफेक करण्यात आली. दरम्यान दोन युवकांच्या वादाचा जुना व्हिडिओ समोर आला आहे, जो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .शहरात १६ सप्टेंबर रोजी दोन युवकांमधील वादातून झालेल्या हल्ल्यात जयेश वळवी या तरूणाचा मृत्यू झाला होता. सूर्यकांत मराठे नावाच्या युवकाने त्याच्यावर चाकू हल्ला केला होता. ही घटना एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. तेच फुटेज आता व्हायरल होत आहे. यात स्पष्ट दिसते की जय वळवी याच्यावर भर रस्त्याच चाकू हल्ला करण्यात आला आहे. .जय वळवी याच्यावर सूर्यकांत मराठे या आरोपीने चाकूहल्ला करण्यात आला होता. या खाल्ल्यानंतर जय वळवीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या. या वादात सहभागी असलेल्यावर तसेच जय वळवीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता केली जात आहे. याच मागणीसाठी अनेक आदिवासी संघटना तसेच हजारो आदिवासी बांधव आक्रमक झाले असून नंदूरबार शहर बंद ठेवण्यात आले आदिवासी बांधव आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले मात्र मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ पोहोचताच आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. .FAQsप्रश्न: नंदुरबारमध्ये नेमकी घटना काय घडली? 👉 दोन युवकांतील वादातून जय वळवीवर चाकू हल्ला झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला.प्रश्न: आरोपी कोण आहे? 👉 आरोपीचे नाव सूर्यकांत मराठे आहे.प्रश्न: या घटनेचे फुटेज उपलब्ध आहे का? 👉 हो, घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून फुटेज व्हायरल झाले आहे.प्रश्न: आदिवासी समाजाची मागणी काय आहे? 👉 आरोपीवर आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.प्रश्न: आंदोलनाचे स्वरूप कसे झाले? 👉 मोर्चादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दगडफेक झाली आणि आंदोलन हिंसक झाले.प्रश्न: शहराची स्थिती काय आहे? 👉 शहर बंद ठेवण्यात आले असून मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.