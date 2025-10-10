उत्तर महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana: नंदुरबार येथे ई- केवायसीसाठी ‘लाडक्या बहिणी’ डोंगरावर! इंटरनेटच्या अभावामुळे अडचण

Ladki Bahin Yojana eKYC: खर्डी खुर्द गावातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी नेटवर्क नसलेल्या डोंगरावर जावे लागते. झाडांवर मोबाईल बांधून सिग्नल शोधणे त्यांची रोजची कष्टाची कहाणी ठरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार : लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या ई- केवायसी प्रक्रियेसाठी नर्मदा काठावरील खर्डी खुर्द (ता.धडगाव) गावातील महिलांना डोंगरावर चढाई करावी लागत आहे.

