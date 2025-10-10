Ladki Bahin Yojana: नंदुरबार येथे ई- केवायसीसाठी ‘लाडक्या बहिणी’ डोंगरावर! इंटरनेटच्या अभावामुळे अडचण

नंदुरबार : लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या ई- केवायसी प्रक्रियेसाठी नर्मदा काठावरील खर्डी खुर्द (ता.धडगाव) गावातील महिलांना डोंगरावर चढाई करावी लागत आहे..गावात नेटवर्क असूनसुद्धा इंटरनेटची सुविधा अत्यंत कमकुवत असल्याने ‘लाडक्या बहिणीं’ना हे काम पूर्ण करण्यासाठी डोंगरावर तासनतास बसावे लागत आहे. राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेसाठी ई- केवायसी बंधनकारक केल्यामुळे खर्डी खुर्द येथील महिलांची मोठी अडचण झाली आहे..या प्रक्रियेसाठी मोबाईल नेटवर्क व जलद इंटरनेट आवश्यक असते. परंतु गावात चांगली सुविधा नसल्याने महिलांना गाव सोडून नर्मदा काठावरील उंच टेकडीवर जावे लागते. टेकडीवरही नेटवर्क व्यवस्थित मिळत नसल्याने अनेक महिला झाडाच्या फांद्यांवर काठीला मोबाईल बांधून ठेवतात, जेणेकरून सिग्नल मिळून ई-केवायसी पूर्ण होईल. एका बाजूला मोबाईल झाडावर व दुसऱ्या बाजूला नेटवर्क मिळण्याची वाट पाहत महिला बसून असतात..कधी नेटवर्क, कधी ओटीपीची समस्याटेकडीवरही कधी नेटवर्क गायब होते तर कधी सरकारी संकेतस्थळ चालत नाही, अशा तक्रारी महिलांनी केल्या आहेत. जर कधी संकेतस्थळ सुरू झाले तर ‘ओटीपी’ येत नाही. या समस्येमुळे अनेक महिलांना निराश होऊन परततात. एकंदरीत योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी नेटवर्कच्या अडचणीमुळे ती एक मोठी परीक्षाच ठरली आहे..लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट! ‘या’ महिलांना मिळणार नाही दिवाळीचा हप्ता; लाडक्या बहिणींच्या ‘ई-केवायसी’ला ब्रेक, तांत्रिक अडचणीमुळे पोर्टल बंद.खर्डी खुर्द गावात नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. ‘लाडकी बहीण’च्या ई- केवायसीसाठी आदिवासी महिलांना डोंगरावर जाऊन नेटवर्कचा शोध घ्यावा लागत आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने मार्ग काढावा.- कबीर पावरा, ग्रामस्थ, खर्डी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.