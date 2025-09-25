Nandurbar News : नंदुरबारमध्ये आदिवासी मोर्चाला हिंसक वळण; जिल्हाधिकारी कार्यालयात तोडफोड, वाहनांचे नुकसान

नंदुरबार: आदिवासी युवकाच्या खून प्रकरणी नंदुरबार शहरातून बुधवारी (ता. २४) काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चात २० ते २२ हजारांवर नागरिक सहभागी झाले होते. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर आवारात मोर्चेकऱ्यांची काही टोळकी घुसून शासकीय वाहनांची तोडफोड करू लागली. .पोलिसांनी त्यांना पांगविण्यासाठी सौम्य लाठीमार केला. मोर्चेकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या दगडफेकीत पोलिस कर्मचाऱ्यांसह काही जण जखमी झाले. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला..शहरातील जयेश वळवी याचा १६ सप्टेंबरला खून झाला. याच्या निषेधार्थ नंदुरबारात आदिवासी समाज व संघटनांतर्फे निषेध मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात जिल्हाभरातून हजारो महिला-पुरुष सहभागी झाले होते. दुपारी बाराला नेहरू पुतळ्यापासून मोर्चा निघाला. कोहिनूर चित्रपटगृहाजवळ मृत जयेश वळवी याच्या घराजवळ सामुदायिक श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तेथून मोर्चा सरळ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यादरम्यान पोलिस बंदोबस्त होता..जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यानंतर मोर्चातील काही जण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात घुसून शासकीय व तेथे असलेल्या वाहनांची तोडफोड करू लागले. त्यांना पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते आक्रमक झाले. मोर्चातील जमावाकडून दगडफेक सुरू झाली. सरकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांवरही दगडफेक केली. वाहनांची तोडफोड केली. .चारचाकी व दुचाकी अशा सुमारे २५ वाहनांचे नुकसान झाले. त्यामुळे परिसरात पळापळ सुरू झाली. मोर्चेकऱ्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी प्रारंभी सौम्य लाठीमार सुरू केला. मात्र, मोर्चेकऱ्यांचे उग्ररूप पाहता अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर पोलिसांना करावा लागला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पांगविल्यावर जमावाने आरटीओ कार्यालयाकडे धाव घेतली. आरटीओ कार्यालयाच्या वाहनांचीही काच फोडली. तेथे उभी असलेली दुचाकी जाळली. दगडफेकीत पोलिस कर्मचाऱ्यांसह मोर्चातील काही नागरिकही जखमी झाले आहेत.....अन्यथा कायदेशीर कारवाई : पोलिस अधीक्षकआदिवासी युवकाचा खून झाला होता त्या अनुषंगाने आदिवासी संघटनांनी मोर्चा काढला. निवेदन दिल्यानंतर काही जणांनी शासकीय वाहनांची तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. त्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीचार्ज करावा लागला. जमाव पांगवीत असताना, बाहेरील जमावाकडून अचानक दगडफेक झाली. त्यामुळे काही जण जखमी झाले आहेत. वाहनांचे नुकसान झाले आहे. .मोर्चा शांततेत काढण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्याला गालबोट लागले. पोलिसांनी त्यांचे काम केले आहे. संशयित अटकेत आहे. असे असताना नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, अन्यथा संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस. यांनी दिला आहे..Explained: शेतकऱ्यांना फक्त प्रती गुंठा ८५ रुपये मिळणार; सरकारने शेतकऱ्यांना कसं गंडवलं? कोणते निकष लावले? .विशेष पोलिस महानिरीक्षक कराडे नंदुरबारात दाखलजिल्हाधिकारी कार्यालयात दगडफेकीनंतर नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराडे नंदुरबारमध्ये दाखल झालेत. त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली व घटनेचा आढावा घेतला. नंदुरबार शहरात तणावपूर्ण शांतता आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात पोलिस अलर्ट मोडवर आली आहे. नंदुरबार शहरात तगडा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..सध्या शहरात तणावपूर्ण शांतता आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच कोणीही कायदा हातात घेऊ नये.- श्रवण दत्त एस., जिल्हा पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.