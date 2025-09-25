उत्तर महाराष्ट्र

Nandurbar News : नंदुरबारमध्ये आदिवासी मोर्चाला हिंसक वळण; जिल्हाधिकारी कार्यालयात तोडफोड, वाहनांचे नुकसान

Background of the Tribal Youth Murder in Nandurbar : नंदुरबार येथे आदिवासी युवकाच्या खून प्रकरणाच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. संतप्त जमावाने शासकीय वाहनांची तोडफोड केली. यामुळे पोलिसांनी सौम्य लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर करून जमावाला पांगवले.
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार: आदिवासी युवकाच्या खून प्रकरणी नंदुरबार शहरातून बुधवारी (ता. २४) काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चात २० ते २२ हजारांवर नागरिक सहभागी झाले होते. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर आवारात मोर्चेकऱ्यांची काही टोळकी घुसून शासकीय वाहनांची तोडफोड करू लागली.

