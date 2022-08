जमीन विकसित न करता 110 कोटींचा अपहार; 8 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील तळेगाव शिवारातील मानस रिसॉर्ट परिसरातील सुमारे ३० एकर जागा विकसित करण्यासाठी मुंबईतील सिल्व्हरस्टार लॅण्ड डेव्हलपर्स ॲण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनीला दिली असता सदरील कंपनीच्या संचालकांनी जागा विकसित केली नाही.

तसेच सदरची जमिनीचे बनावट दस्ताऐवजावरून गहाण खते करून मुंबईतील बँकेकडे गहाण ठेवून ११० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी इगतपुरी पोलिसात आठ जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (110 crore embezzlement without developing the land case has been filed against 8 people nashik crime Latest Marathi News)

मानस रिसोर्टचे मालक नितीन मनोहर करंबळेकर ( ६२, रा. मानस रिसॉर्ट, तळेगाव शिवार, ता. इगतपुरी जि. नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, कौशल मुकेश दोशी, मुकेश मगनलाल दोशी, अंकित महेश दोशी, स्वप्निल अनिल कुलकर्णी, दीपक देवजी गायकर, नीलेश हर्षदराय मोदी, दर्शन नितीनकुमार धामी, जतिन योगेश मेहता या संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

करंबळेकर यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांच्या मालकीच्या मानस रिसॉर्टजवळ ३० एकेर १९ गुंठे जागा असून सदरील जागा विकसित करण्यासाठी २०१५ मध्ये त्यांनी मुंबई, सांताक्रुझ येथील सिल्व्हरस्टार लॅण्ड डेव्हलपर्स ॲण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. या कंपनीचे संचालक कौशल दोशी यांना अटी-शर्ती ठरवून सामंजस्य करार करून विकसित करण्यासाठी दिली.

दरम्यान, जुलै २०२२ मध्ये करंबळेकर यांनी जमीन विकसित न करण्याबाबत विचारणा केली असता संशयित दोशी यांनी वारंवार उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे शंका बळावल्याने करंबळेकर यांनी या संदर्भात चौकशी केली असता त्यांना फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले.

संशयितांनी या दरम्यान, मुंबईतील न्यू इंडिया को.ऑप. बँकेकडे त्यांच्या असलेल्या गहाण मालमत्ता मुक्त करून करंबळेकर यांची जमीन त्यांच्या संमतीशिवाय गहाण ठेवली. तसेच, संशयितांनी सामंजस्य करारातील अटी-शर्तींचा भंग करून करंबळेकर यांची ११० कोटी रुपयांत फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी इगतपुरी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

