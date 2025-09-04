Education News : अकरावी प्रवेशाचा गोंधळ कायम: राज्यात ८ लाखांहून अधिक जागा रिक्त, पालक संतापले

नामपूर: दहावीचा निकाल लागून महिने उलटले तरी अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक अडथळ्यांना विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सप्टेंबर महिना सुरू झाल्यानंतरही राज्यात तब्बल आठ लाखांहून अधिक जागा रिक्त असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया तत्काळ बंद करून पारंपरिक पद्धतीने प्रवेश द्यावेत, अशी मागणी पालक व कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे..शिक्षण विभागाने केंद्रीभूत पद्धतीने अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबवली. अखेरच्या फेरीनंतरही अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे आणखी एक विशेष फेरी जाहीर करण्यात आली आहे. ३ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान विद्यार्थ्यांना अर्ज व पसंतीक्रम नोंदवता येणार असून, ८ सप्टेंबरला निवड यादी प्रसिद्ध होईल. प्रवेश निश्चित करण्याची शेवटची तारीख ९ सप्टेंबर असेल..विशेष फेरीत सुमारे दीड हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला नाही, तर ११ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेशच जाहीर झाला नव्हता. यासाठीच ३ ते ९ सप्टेंबर या कालावधीत अंतिम विशेष फेरी राबवली जाणार आहे. या फेरीत ३८ हजार ८५३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला, त्यापैकी ३७ हजार ७४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला. त्यात ३४ हजार २९५ विद्यार्थ्यांनी कॅपद्वारे तर २ हजार ७७९ विद्यार्थ्यांनी राखीव कोट्यातून प्रवेश घेतला..‘शासन पालकांची लूट करतंय का?’सायबर कॅफेमधील अपुऱ्या माहितीमुळे अनेक फॉर्म चुकीचे भरले गेले. परिणामी शेकडो विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळूनही विनाअनुदानित तुकड्यांमध्ये प्रवेश मिळाला. त्यामुळे पालकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात पालक व कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनांनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला असतानाही राज्यशासनाने माघार घेतलेली नाही. ‘विद्यार्थ्यांना मनस्ताप, पालकांची कोट्यवधी रुपयांची लूट करून शासनाला नेमकं काय साध्य करायचं आहे?’ असा थेट सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे..ST Corporation: एसटी महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नारळ?; सततचा तोटा, कामातील दिरंगाईमुळे कारवाईची टांगती तलवार; नव्यांना मिळणार संधी.आकडे बोलतात...राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय : ९ हजार ५३५एकूण जागा : २१ लाख ५९ हजार २३२झालेले प्रवेश : १३ लाख ४३ हजार ९६९प्रवेशाची टक्केवारी : ६२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.