NMC Water Tap Connection: नळजोडण्या अधिकृतसाठी अवघे 157 अर्ज; थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय

NMC Water Tap Connection : पाण्याची गळती तसेच पाण्याच्या थेंब अन्‌ थेंबाचा हिशोब घेण्यासाठी महापालिकेने अनधिकृत नळजोडणीधारकांना नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी अमलात आणलेल्या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आतापर्यंत अनधिकृत नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी अवघे १५७ अर्ज आले आहेत. (157 Applications for NMC Tap Connection Official Deciding to take direct legal action nashik news)

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु ज्या प्रमाणात पाणीपुरवठा होतो, त्या प्रमाणात वसुली होत नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती असल्याचा संशय आहे.

त्याचबरोबर पाणीपुरवठा योजनेवर होणारा खर्चदेखील देयकांमधून मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून हिशोब बाह्य पाणी शोधण्यांबरोबरच अनधिकृत नळजोडण्या शोधण्यासाठी अभय योजना जाहीर केली.

१ मेपासून सदर योजना लागू झाली आहे. शहरात एकूण पावणेपाच लाख मिळकती आहे, त्यापैकी अवघे दोन लाख नळ कनेक्शन आहे. यात जवळपास २५ हजाराहून अधिक नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचा संशय आहे.

त्यामुळे अभय योजना अमलात आणली आहे. अभय योजनेची मुदत १५ जूनपर्यंत आहे. मात्र, आत्तापर्यंत अवघे १५७ अर्ज नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले आहे. १५७ अर्जांपैकी ५८ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून, ९९ अर्जांवर प्रक्रिया सुरू आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आता कारवाईच्या पावित्र्यात

२०१७ मध्ये अभय योजना लागू करण्यात आली होती, त्या योजनेअंतर्गत चौदाशे नळजोडणी अधिकृत करण्यात आल्या. या योजनेत २८ लाख २१ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला होता. आताच्या दुसऱ्या अभय योजनेत मात्र प्रतिसाद मिळत नाही.

त्यामुळे आता थेट गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. अभय योजना संपुष्टात आल्यानंतर अनधिकृत नळजोडणी शोधली जाईल. अनधिकृत नळजोडणी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

सदर रक्कम घरपट्टीवर बोजाच्या स्वरूपात वसूल केली जाणार आहे. त्याचबरोबर नळजोडणी कायमस्वरूपी बंद करून गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

असा होईल दंड (रुपये)

नळजोडणी आकार घरगुती बिगर घरगुती व्यावसायिक

१५ मी.मी. ५४०० १९,८०० २४,३००

२० मी.मी. ९,९०० ४७,५२० ५३,४६०

२५ मी.मी. २१,६०० १,१८,८०० १,१६,६४०

४० मी.मी. ६३,००० ३,१६,८०० ३,४७,२००

५० मी.मी. १,१५,२०० ७,९२,००० ६,२२,०८०