नाशिक : गृह विभागाने महाराष्ट्र पोलिस दलातील १९ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. यामध्ये नाशिकच्या पोलिस अकादमीमध्ये दोन पोलिस अधीक्षक नव्याने दाखल होत आहेत. तर, महाराष्ट्र पोलिस दलातील १६ पोलिस अधिकारी पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत होते. (2 more Superintendent in Police Academy Transfers of 19 police officers in state Nashik Latest Marathi News)

त्यानुसार, विशाल गायकवाड, ज्योती क्षीरसागर यांची नाशिकच्या पोलिस अकादमीत पोलिस अधीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली आहे. तर, अमरावतीचे पोलिस उपायुक्त विक्रम महादेव साळी यांची नाशिकच्या नागरी हक्क संरक्षणाच्या अधीक्षकपदी तर विजय पवार यांची धुळे येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

