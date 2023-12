Nashik Corona Update: शहरासह ग्रामीण भागात कोरोनाचे 2 रुग्ण; आरोग्य विभागाचे सतर्क राहण्याचे आवाहन

सिन्नर : सिन्नर तालुक्यात दोन कोरोना रुग्ण सापडले असून नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

सिन्नर शहरातील एक साठ वर्षीय वृद्ध तसेच तालुक्यातील ग्रामीण भागातील येथील 36 वर्षीय महिलेचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे.

दोन्ही रुग्णांना कोरोनाची सौम्य लक्षणे असल्याने घरीच उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. (2 patients of Corona in rural areas including city Health Department calls for vigilance Nashik news)