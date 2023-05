Nashik News: शहरातील 2 पोलीसांच्या आत्महत्या; लागोपाठच्या घटनांमुळे पोलीस कुटुंबीयांमध्ये भीतीचं वातावरण

By

Nashik News : नाशिक शहरातून एक मोठी खळबळजनक घटाना समोर आली आहे. शहरातील दोन पोलीसांनी आत्महत्या केलीये. लागोपाठ आत्महत्येच्या या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडालीये. (2 policemen commit suicide in city fear among police families due to consecutive incidents Nashik News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक शहरात दोन दिवसात दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यात आणखीन धक्कादायक बाब म्हणजे नाशिक पोलीस मुख्यालयात ऑन ड्युटी असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मोहन बोरसे (वय 40) आणि शिवराम निकम (वय 57)अशी आत्महत्या केलेल्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत.

मोहन बोरसे हे पोलिस मुख्यालयात चालक पदावर कार्यरत होते. तर शिवराम निकम सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत होते. बोरसे यांनी ऑन ड्युटी असताना आपलं जीवन संपवलं आहे.

तसेच निकमांनी आपल्या राहत्या घारी गळफास घेत आत्महत्या केलीये. या घटनांमुळे पोलीस कुटुंबीयांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. पोलिसांनी त्यांचे शव ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेत.

शहरातील पोलीस ठाण्यात काम करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांचा एकाचवेळी मृत्यू झाल्याने चर्चेला उधाण आलं आहे. त्यांनी ही आत्महत्या नेमकी का केली. या दोघांच्या आत्महत्येचा काही संबंध आहे का? त्यांच्यावर कोणत्या गोष्टींचा दबाव होता का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.