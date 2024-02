Hindu Jan Akrosh Morcha : एकाच दिवशी 2 जनआक्रोश मोर्चा; चर्चेनंतरच परवानगी

Hindu Jan Akrosh Morcha : वक्फ कायदा रद्द करा, लव्ह जिहाद कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासह विविध मागण्यांसाठी सकल हिंदू समाजाकडून रविवारी (ता. ११) हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

तर याच मोर्चाला प्रत्युत्तर म्हणून अल्पसंख्याक काँग्रेसतर्फे वक्फ कायद्याच्या समर्थनार्थ मुस्लिम जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. (2 public outcry marches on same day of Hindu Jan Akrosh Morcha nashik news)