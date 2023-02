Teacher Recruitment Exam : शिक्षक भरतीच्या 2 परीक्षा एकाच कालावधीत; तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचा हिरमोड

By

इगतपुरी (जि. नाशिक) : शिक्षकभरतीसाठी तब्बल पाच वर्षांनी होणारी राज्यस्तरावरील अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) आणि देशपातळीवर होणारी केंद्रीय शिक्षक संघटन ही प्राथमिक शिक्षकपदासाठी होणारी परीक्षा एकाच आठवड्यात आली आहे.

यामुळे शिक्षकभरतीसाठी वाट पाहणाऱ्या राज्यातील हजारो तरुण उमेदवारांपुढे कोणत्या परीक्षेला प्राधान्य द्यावे, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. (2 teacher recruitment exams in same period Hermod of candidates preparing Nashik News)

पवित्र पोर्टलअंतर्गत शिक्षकभरतीसाठी राज्य परीक्षा परिषदेकडून ऑनलाइन परीक्षा २२ फेब्रुवारीपासून ते ३ मार्चपर्यंत होणार आहे. त्या वेळी केंद्रीय विद्यालयासाठी होत असलेली परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते ६ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये होणार आहे.

एकाच वेळी येणाऱ्या दोन परीक्षांमुळे मात्र विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला आहे. याशिवाय इतर अनेक परीक्षाही याच कालावधीत होत असल्याने या उमेदवारांना इतर परीक्षांना मुकावे लागणार आहे.

ऑनलाइन परीक्षांच्या तयारीसाठीही अल्प वेळ मिळत असल्याची नाराजी ते सोशल मीडियावर व्यक्त करीत आहेत. आता नेमके काय करावे, असा एकच प्रश्न डीएलएड, बीएड पात्रताधारकांना असून, दोन्हीकडे तयारी करणाऱ्या पडला आहे.

"राज्यभरातून हजारो उमेदवार अभियोग्यता चाचणीच्या परीक्षेसाठी तयारीला लागले आहेत. परीक्षेच्या सरावासाठी मिळणारा कालावधी कमी आहे. शिवाय इतर परीक्षांच्या तयारीसाठी वेळही अपुरा आहे. एकाच वेळी आलेल्या अनेक परीक्षांमुळे होतकरू उमेदवारांची संधी हुकू नये, यासाठी केंद्र करणार नसेल तर राज्याने तरी वेळापत्रकात बदल करणे योग्य ठरेल."

-संतोष मगर, अध्यक्ष, डीटीएड, बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य

