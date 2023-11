Nashik Accident News : नाशिक - वणी रस्त्यावरल अक्राळे फाट्यानजिक पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या कारने दुचाकीस पाठीमागून उडविल्याने दुचाकीवरील पिंपळनेर येथील दोघा तरुणांचा भाऊबीजेला दुर्दैवी मृत्यु झाला. (2 youths on two-wheeler dead in accident with four wheeler nashik news)

रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास नाशिक - वणी - कळवण रस्त्यावर अक्राळे फाट्यानजीक दिंडोरी बाजूकडून पिंपळनेर येथे बजाज पल्सर एम एच 15 ईयु 6547 या दुचाकीस पाठीमागून भरधाव वेगाने येणारी इकोस्पोर्ट वाहन क्रमांक एम एच 15 CD 6547 या चारचाकी वाहनाने जोरदार धडक दिली.

या अपघातात दुचाकीवरील तुषार भाऊसाहेब खांदवे (वय 20) व राहुल लक्ष्मण खांदवे (वय 30 रा. पिंपळनारे, ता. दिंडोरी) हे दोघही युवक गंभीर जखमी होवून त्यांचा जागीच मृत्यु झाला.

घटनेचे वृत्त कळताच दिंडोरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करीत दोन्ही युवकांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी दिंडोरी ग्रामिण रुग्णालयात आणण्यात आले.

ऐन भाऊबीज व दिवाळीच्या दिवशीच दोघा तरुणांवर काळाने घाला घातल्याने पिंपळनेर पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त होत आहे. संपूर्ण पिंपळनेर गावावर शोककळा पसरली आहे. याबाबत दिंडोरी पोलिसांत चारचाकी वाहनचालकावर अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.