Maha Shiv Puran Katha: शिवपुराण कथेच्या जागेवरील 21 टन कचरा संकलित

सिडको : गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमध्ये शिवमहापुराणनिमित्ताने आध्यात्मिक पर्वणी भाविकांना लाभली होती. अशावेळी तेथील स्वच्छता राखण्याचे काम महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाच्या वतीने पार पाडण्यात आले. (21 tonnes of garbage collected from the site of Shiv Puran Katha nashik)

महापालिका सिडको विभागीय कार्यालय स्वच्छता विभागाच्या वतीने स्वच्छता मोहीम राबवून आजतागायत तब्बल २१ टन कचरा संकलित करण्यात आला आहे. एकूण नऊ दिवसांमध्ये मनपा सिडको स्वच्छता विभागाच्या वतीने ही मोहीम राबविण्यात आली.

तब्बल ४० ते ४५ घंटागाड्यांचा वापर करण्यात आला. याकरिता एकूण ५० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. एकूण दोन सत्रांत हे काम सुरू होते. त्यामध्ये दोन स्वच्छता निरीक्षक, सुपरवायझर आणि कर्मचारी यांच्यामार्फत साफसफाई करण्यात आली.

"शिवमहापुराण कथेला लाखो भाविकांनी हजेरी लावली होती. अशावेळी त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. याकरिता आम्ही स्वच्छता व नीटनेटकेपणा ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यास आम्हाला यश मिळाले." - संजय गांगुर्डे,स्वच्छता अधिकारी, मनपा, सिडको