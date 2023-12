Nashik Accident News: दोन दुचाकींच्या अपघातात 3 जखमी, एक गंभीर

35)पाडळी शिवारात दोन दुचाकी अपघातात तिनं जखमी पैकी एक गंभीर जखमी. (Word Count : 168 CC : 12 Page Baskets: SINTDY1 Locations: -)

पाडळी : अपघातग्रस्त दुचाकी.

वाडीवऱ्हे, ता. २६ : मुंबई-आग्रा महामार्गावर पाडळी शिवारात दोन दुचाकींच्या अपघातात तीन जखमी झाले. पैकी दोन गंभीर जखमी आहेत. पहिला अपघात सोमवारी (ता. २५) दुपारी साडेतीनला झाला.

नाशिककडून मुंबईकडे जाणाऱ्या दुचाकीला (एमएच १५, जेएन १७२९) सॅमसोनाइट कंपनीच्या गुदामासमोर एका अज्ञात वाहनाने कट मारल्याने अपघात झाला. त्यात दुचाकीवर बसलेल्या मनीषा पांडुरंग गायकर (वय ४२), शुभम पांडुरंग गायकर (वय ३०, रा. मालुंजे ता. इगतपुरी) जखमी झाले. (3 injured one critically in two wheeler accident Nashik News)