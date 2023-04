Nashik News : शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांची आत्महत्त्या

By

Nashik News : पंचवटीमध्ये वयोवृद्धाने तर, अंबड परिसरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोघांनी गळफास लावून घेत आत्महत्त्या केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात आत्महत्त्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. (3 suicides in different incidents in city nashik news)

पंचवटीतील फडोळ मळ्यात ६४ वर्षीय वृद्धाने राहत्या घराच्या बाथरुममध्ये गळफास घेत आत्महत्त्या केली. तानाजी भिकाजी फडोळ (रा.फडोळ मळा, मखमलाबाद रोड) असे मयत वृद्धाचे नाव असून, त्यांनी शनिवारी (ता. १५) दुपारी साडेचारच्या सुमारास बाथरुममध्ये दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेतला.

उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. दुसरी घटना सिडको घडली. भाऊसाहेब राजाभाऊ राजवाडे (५२, रा. वीर सावरकर चौक, सिडको ) यांनी शनिवारी (ता.१५) राहत्या घरात पंख्याला दोरीने गळफास लावून घेत आत्महत्त्या केली.

तिसरी घटनाही अंबड हद्दीतील दत्तनगरमध्ये घडली. सोनू काशिनाथ शिंपी ( ४०, रा. ठाकरे गार्डनजवळ, दत्तनगर, कारगिल चौक, अंबड) यांनी गेल्या शनिवारी (ता. १५) सकाळी दहाच्या सुमारास राहत्या घराच्या पत्र्याच्या अंगलला गळफास लावून घेतला. याप्रकरणी अंबड पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.