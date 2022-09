Crime Update : बॅटऱ्या,बांधकाम साहित्य चोरी प्रकरणी 3 संशयित जेरबंद

By

पंचवटी (जि. नाशिक) : आडगाव शिवारात आलिशान वाहनांच्या बॅटरी, बांधकाम साहित्य, घराच्या खिडकीतून हात टाकून वस्तू चोरी करणाऱ्या तिघांना जेरबंद करण्यास आडगाव गुन्हे शोध पथकास यश मिळाले आहे. या चोरट्यांकडून सुमारे एक लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्दे माल जप्त केला आहे. (3 suspects jailed in case of theft of batteries construction materials Nashik Crime Update Latest Marathi News)

श्याम राजू कुचेकर, मंगेश बाजीराव दळवी व तेजस प्रभू दराडे (तिघे रा. निलगिरी बाग), अशी संशयिताचे नावे आहेत. गेल्या आठवड्यात आडगाव शिवारातील जयप्रकाश सोपे यांच्या लक्झरी वाहनांच्या बॅटरी व बांधकाम साहित्य चोरी झाले होते. वरिष्ठ निरीक्षक इरफान शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आडगाव गुन्हे शोध पथकाचे कर्मचारी गस्त घालत असताना काही संशयितांची नावे मिळाली.

त्यावरून संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्यांनी चोरी केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून बॅटरी, बांधकाम साहित्य तसेच वीस ग्रॅम सोन्याची लगड, असा एक लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कामगिरी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर, सहाय्यक उपनिरीक्षक भास्कर वाढवणे, हवालदार सुरेश नरवडे, विजयकुमार सूर्यवंशी, कंदिलकर, काटकर, सचिन बाहिकर, वैभव परदेशी,देवानंद मोरे यांनी बजाविली आहे.

