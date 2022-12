Nashik News: मध्यरात्री 3 वाहनांचा विचित्र अपघात; अपघातग्रस्त गाडीत कोट्यावधी रुपयांच्या नोटांची अफवा?

बातमीदार : विकास बाविस्कर

नाशिक : २८ डिसेंबर रोजी रात्री साडेअकरा वाजेच्या सुमारास एम. एच.01 ए.ई.9810 चा मध्यधुंद चालकाने रात्री साडेअकरा वाजेच्या कामटवाडे गावाजवळून जात असताना गाडीवरील ताबा सुटल्याने समोरील तीन वाहनांना जोरदार धडक दिली.

सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवित हानी झाली नसली, तरी मात्र सिडको परिसरात रात्री या वाहनामध्ये दोन कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम असल्याचा दावा काही प्रत्यक्षदर्शींनी केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. (3 vehicle accident at midnight Rumors of crores of rupees notes in accident car Nashik News)

या वाहनातील सापडलेली रक्कम पोलिसांनी ताब्यात घेतली.

अपघातातली वाहन अंबड पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर या वाहनातील सापडलेली रक्कम पोलिसांनी ताब्यात घेतली. त्यानंतर कारवाई करत असताना या सर्व सापडलेल्या नोटा लहान मुलांच्या खेळण्याच्या असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांसह स्थानिकांनी सुटकेचा विश्वास सोडला.

याबाबत अंबड पोलीस ठाण्यामध्ये मध्यधुंध कार चालक चंद्रकांत अंबादास दाहिजे (वय 34 वर्ष धंदा संदर्भ हॉस्पिटल नाशिक येथे वॉचमन राहणार मिलिंद नगर तिडके कॉलनी मुंबई नाका नाशिक) याच्या विरोधात मध्ये मध्यप्राशन करून गाडी चालवण्याचा व अपघातास कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अधिक तपास अंबड पोलीस करीत आहे.

