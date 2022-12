Nashik News : सातपूरमध्ये घराला लागली आग अन् संसारपयोगी वस्तु जळून खाक!

By

सातपूर (जि. नाशिक) : सातपूर पोलिस ठाण्यांतर्गत येत असलेल्या शिवाजी चौकातील रहिवासी रांजभाऊ कारभारी सौंदणकर यांच्या घराला आज (ता.२८) दुपारच्या सुमारास आग लागली.

या घटनेत सर्व साहित्यासह अनेक मौल्यवान वस्तू जळून खाक झाल्या. आता करावे तरी काय असा प्रश्न त्यांच्या समोर ठाकला आहे. (house caught fire in Satpur and household items get burnt Nashik News)

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

हेही वाचा: Nashik News : पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याने चापडगाव आश्रम शाळेचे विद्यार्थी उतरले रस्त्यावर!

दुपारच्या अचानक काहीतरी जळण्याचा वास येत धूर येत असल्याचे जाणवताच घरा शेजारील सामाजिक कार्यकर्ते दिनकर शिरसाठ यांच्या समोरचे दृष्य पाहून शिरसाठ यांनी तत्काळ अग्निशामन विभागाला फोन केला.

अग्निशामन विभागाचे दोन बंब आल्याने आग आटोक्यात आली. सौंदणकर यांच्या घरातील जीवनावश्यक वस्तू, महत्त्वाची कागदपत्रे यासह अन्य साहित्य जळून खाक झाले. घटनास्थळी पोलिस प्रशासनासह अग्निशामन विभाग आल्याने आग अटोक्यात आणण्यात यशस्वी झाले.

हेही वाचा: Nashik News : ZPच्या निधी नियोजनात अखेर आमदार कांदे यांना रस्त्यांसाठी निधी मिळाला!