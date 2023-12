Nashik News: औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांसाठी 32 कोटी; उपजिल्हा रुग्णालयासाठी दीड कोटी मंजूर

येवला : चिचोंडी येथील नियोजित औद्योगिक वसाहत ते अंगणगाव बायपास रस्त्याच्या कामासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

त्यासाठी ३२ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. येवला शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या १ कोटी ५० लाखांची विविध विकासकामे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून मंजूर झाली आहेत. (32 crore for roads in industrial estate one half crore sanctioned for Upazila Hospital Nashik News)