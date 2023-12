Nashik News: कुपोषणाचा विळखा वाढता वाढता वाढे! वर्षभरात कुपोषित बालकांत 38 टक्के वाढ

विकास गामणे ः सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News: जिल्हा परिषदेने आदिवासी आणि दुर्गम भागातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी व्हावी, यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्तनपान (ब्रिस्ट फिडिंग)चा गाजावाजा केला. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले. मात्र, असे असतानाही वर्षभरात जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या ही ३८ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरअखेर २५३ कुपोषित बालके सापडली होती; तर यंदा ही संख्या ३५० वर पोहोचली आहे. तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढली असली, तरी मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झालेली आहे. (38 percent increase in malnourished children during year in nashik news)