Nashik Kumbh Mela: साधूंनाही हवा कुंभमेळा समितीत प्रवेश; आखाडाप्रमुखांची जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने घोषित केलेल्या कृती समित्यांमध्ये साधू-महंतांचा समावेश नसल्याने आखाडाप्रमुखांनी याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. कृती समित्यांमध्ये साधूंना कसे सामावून घेता येईल, यादृष्टीने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले.

नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. कुंभमेळ्यात देशभरातून येणारे भाविक, पर्यटकांसह साधू-महंतांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी नाशिक महापालिका व जिल्हा प्रशासनाची असते.