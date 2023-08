Nashik News : जिल्ह्यातील 3900 कर्मचाऱ्यांना आज निवृत्तिवितेन

Nashik News : राज्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेत निवृत्तिवेतन मिळावे, यासाठी मंत्रालय स्तरावर धोरणात्मक निर्णय झालेला असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील तीन हजार ९०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन १ तारखेला बँक खात्यावर जमा केले आहे. (3900 employees of district will be given pension today nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला पेन्शन देण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने केला. त्यादृष्टीने शनिवार व रविवारी काम करत जिल्ह्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली.

विशेष म्हणजे या तीन हजार ९०० कर्मचाऱ्यांसाठी लागणारे १६ कोटी रुपये राज्य सरकारने २८ जुलैला पाठवले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाची मागणी वेळेत सादर करण्यात आली.

प्रत्येक तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्याशी संवाद साधत बिले सादर झाल्याची खात्री उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी करून घेतली. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी अखेर पूर्ण होत असल्याचे समाधान निवृत्तिवेतनधारकांनी व्यक्त केले.