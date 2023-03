Nashik News : त्र्यंबकेश्वर येथील ब्राम्हणवाडे येथे 4 वर्षीय मुलीचा बिबट्याच्या हल्यात मृत्यू

त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात पुनः हृदय पिळवून टाकणारी घटना घडली आहे.

दिवसेंदिवस या परिसरात बिबट्याच्या दहशती खाली येथील नागरिकांना जगावं लागत असताना, अश्यात वेळूजे येथील बिबट्याने एका लहान मुलाला ठार केले असल्याची घटना ताजी असतांनाच आज पुनः एकदा ब्राम्हणवाडे येथील शेतावर राहणाऱ्या कुटुंबातील एक 4 वर्ष्याच्या मुलीचा बिबट्याने पळवून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. (4 year old girl died after being attacked by leopard in Trimbakeshwars Bramhanwade Nashik News)

अधिक माहिती अशी कि ब्राम्हणवाडे येथील नवसू पांडू कोरडे यांची 4 वर्ष्याची मुलगी नयना हिला बिबट्याने घराच्या अंगणातून नेले असून, घरात समजल्यावर आजूबाजूला शोध घेण्यात आला, गावातील तसेच परिसरातील नागरिकांनी शोध घेतला असता.

अखेर शेतात मृत अवस्थेत मिळून आली, वानविभागाच्या अधिकाऱ्यांना कळवले असता, घटना स्थळी धाव घेऊन घटनेची माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात आली आहे.

त्र्यंबक पोलीस स्टेशनंचे पोलीस निरीक्षक बिपीन शेवाळे सह त्यांचे कर्मचारी यांनी घटना स्थळी धाव घेऊन घटनेची सखोल माहिती घेण्यात आली,परिसरातून सदर घटनेची हळहळ व्यक्त केली जात असून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

सद्या तणावाचे वातावरण असून वानविभागाला येथील स्थानिक नागरिक यांनी धारेवर धरले आहे, मृतदेह नाशिक जिल्हा रुग्णालय येथे शवविच्छेदणासाठी हलवण्यात आले आहे,