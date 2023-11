By

नाशिक : कृषी क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणाऱ्या कृषिथॉन प्रदर्शनाची यशस्वी सांगता झाली. पाचदिवसीय या प्रदर्शनात ४०० कोटींची उलाढाल झाली असून, पावणेदोन लाख नागरिकांनी याला भेट दिल्याची माहिती आयोजक साहिल न्याहारकर यांनी दिली. (400 crore turnover at Krushithon exhibition Meeting of two lakh citizens nashik)

प्रवास लेखक व ज्येष्ठ अभिनेते मिलिंद गुणाजी, महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत मर्या.चे सह व्यवस्थापकीय संचालक दत्तात्रय भडकवाड, पर्यटन संचालनालयाचे उपसंचालक मधुमती सरदेसाई-राठोड, ॲग्री टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे संचालक पांडुरंग तावरे, कृषी पर्यटन व्यावसायिक सगुणा बागेचे संचालक चंदन भडसावळे यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

श्री. गुणाजी म्हणाले, की माझी भटकंती नेहमी सुरू असते. यात मी शेती व शेतकरी पाहत असतो. मी काही कृषी पर्यटनाला भेट दिली आहे. कृषी पर्यटनाचा पूरक व्यवसाय शेतीत करावा, असे मत त्यांनी या वेळी मांडले.

सरदेसाई-राठोड यांनी शासनाच्या कृषी पर्यटन नोंदणीविषयी माहिती दिली. शासन कृषी पर्यटनाला प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चंदन भडसावळे म्हणाले, की सगुणा बागेत एक हजार पर्यटक दरदिवशी येतात.

२० हजार विद्यार्थी सगुणा बागेला भेट देतात. आमच्याकडे १८० लोक काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

