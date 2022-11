By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहराजवळील द्याने रिक्षा स्टॉप परिसरात सापळा रचून रमजानपुरा पोलिसांनी शहरात कत्तलीसाठी आणण्यात येणारे पाच गोवंश व दोन बोलेरो पिक-अपसह पाच लाख ४० हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला. गोवंश रक्षा समितीचे सदस्य उमेश सूर्यवंशी, विनोद निकम, संदीप पाटील यांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. (5 lakhs along with cattle and pickup seized Nashik Latest Marathi News)

रमजानपुरा पोलिसांनी माहितीची खातरजमा करुन शहरात कुसुंबा रस्त्याने येणाऱ्या विविध वाहनांकडे लक्ष केंद्रीत केले. द्याने रिक्षा स्टॉपजवळ जमादार खैरनार, हवालदार ह्याळीज, पवार, वलगडे, पोलिस शिपाई राहुल जाधव यांनी सापळा रचून बोलेरो पिकअप (एमएच ०४ जीसी ५९२५) व (एमएच ०५ बीएच ७७०८) ही दोन वाहने जप्त केले. यात कत्तलीसाठी गोवंशाची वाहतूक करताना पाच गोवंश मिळून आली.

संशयितांकडे जनावरांच्या खरेदीच्या पावत्या अथवा वाहतुकीचा परवाना आढळून आला नाही. संशयित कल्पेश लखेसिंग राजपूत व पंकज लखेसिंग राजपूत ( रा. राजपूतवाडा, वाडी बुद्रुक, ता. शिरपूर, जि. धुळे) या दोघा भावांविरुद्ध प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

