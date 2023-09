By

Nashik Crime : विधीसंघर्षित बालकांकडून चोरीच्या पाच दुचाकी दुचाकी हस्तगत करण्यात आडगाव गुन्हे शोध पथकास यश मिळाले आहे.

या प्रकरणी आडगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. (5 Stolen Bikes Seized From Kid In Conflict Performance of Adgaon Crime Investigation Team Nashik Crime)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी वाढत्या दुचाकी चोरीचा घटना बघता संबधित पोलिस ठाणे गुन्हा उकल करण्याबाबत आदेशित केले होते.

त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गणेश न्हायदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आडगाव गुन्हे शोध पथक दुचाकी चोरट्यांचा माग काढत होते.

आडगाव पोलिस ठाणे हद्दीत पेट्रोलिंग करत असताना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, चार संशयित चोरीच्या दोन दुचाकी विक्री साठी मेडिकल कॉलेज चौफुलीवर येणार असल्याचे समजले.

या चारही संशयितांना सापळा रचून ताब्यात घेतले, अधिक चौकशी केल्यास ते विधिसंघर्षित बालक असल्याचे समजले. विश्वासात घेऊन बालकांची चौकशी केली.

पंचवटी - २, आडगाव - २ ,उपनगर -१ दुचाकी चोरी केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणात एकूण सहा विधिसंघर्षित बालकांचा समावेश असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

सदरची कामगिरी पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे,परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, पंचवटी विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त नितीन जाधव यांचे मार्गदर्शनाखाली आडगाव पोलिस ठाण्याचे वरीष्ठ निरीक्षक गणेश न्हायदे,

महिला पोलिस उपनिरीक्षक सुभाष जाधव, भूषण देवरे, गुन्हे शोध पथकाचे पोलिस हवालदार सुरेश नरवडे,देवराम सूरंजे, ज्ञानेश्वर कहांडळ, संजय राजुळे पोलिस नाईक निलेश काटकर, दादासाहेब वाघ,पोलिस अंमलदार दिनेश गुंबाडे,निखिल वाकचौरे,अमोल देशमुख,सचिन बाहीकर, विलास चारोसकर ,इरफान शेख व विश्वास साबळे यांनी कारवाई केली.