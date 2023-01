Nashik News : चांदवड येथील 5 वर्षांच्या चिमुरडीचा भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू

By

चांदवड (जि. नाशिक) : चांदवड तालुक्यातील निमोण येथील सेजल सोमनाथ जाधव (वय ५) ही चिमुरडी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात ठार झाल्याची घटना घडली आहे. निमोण मनमाड रस्त्यालगत शेतात राहणा-या भिकाजी जाधव यांची नात शेजल सोमनाथ जाधव ही सकाळी तीचे मतीमंद आई वडील आपल्या कामात मग्न असताना ती घराच्या पाठीमागे प्रातविधीसाठी गेली होती.

त्याचवेळी भटक्या कुत्र्यांच्या झुंडीने तीच्यावर हल्ला केला. सेजलच्या शरीराचे लचके तोडत तीला घरापासून काही अंतरावर शेतात ओढत नेत ठार केले. ती बराच वेळ झाला म्हणून घरी परत आली नाही म्हणून तीच्या कुटुंबियांनी तीचा शोध घेतला असता ती मृत अवस्थेत आढळली. (5 year old girl from Chandwad died in leopard attack Nashik News)

या घटनेने संपूर्ण निमोण पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. यावेळी घटनास्थळी वनपाल भाऊसाहेब सोमवंशी, वनरक्षक खंदारे, तलाठी सौरभ पिसोळकर, पोलीस पाटील हिरामण देवरे आदींनी पाहणी केली. या घटनेमुळे निमोण ग्रामस्थांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. प्रशासनाने तात्काळ भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.

निमोण परीसरात अनेक दिवसांपासून बिबट्याचाही वावर आहे.त्यामुळे नागरीकांमध्ये अधिकच भितीचे वातावरण आहे. वनविभागाने तात्काळ वनहद्दी लगत वावर असलेल्या बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी सरपंच डॉ स्वाती भाऊराव देवरे, उपसरपंच हनुमान दखणे, माजी सरपंच तथा विद्यमान सदस्य पंकज दखणे, प्रविण बोडके आदींनी केली आहे.

भविष्यातील आधारच काळाने हिरावला

मृत शेजल आई वडीलांची अत्यंत लाडकी होती . अत्यंत गरीब असलेल्या या जाधव कुटुंबातील शेजलचे वडील सोमनाथ जाधव हे मतीमंद आहे. तर आई देखील मतीमंद आहे.

मतीमंद असलेल्या आई वडिलांचा तीच्या रुपाने भविष्यातील आधारच आज काळाने हिरावला आहे. या दुर्देवी घटनेने जाधव कुटुंब पुर्णपणे हतबल झाले आहे. मृत शेजलच्या कुटुंबियांना शासकीय मदत मिळायला हवी

