Nashik Gangapur Dam : उन्हाळ्यात भारनियमनाची टांगती तलवार; धरणातील 50 ते 65 टक्के साठा शिल्लक

Nashik Gangapur Dam : राज्यात अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे जवळपास सर्व धरणांतील साठा ५० ते ६५ टक्के शिल्लक आहे. यामुळे येत्या उन्हाळ्यात भारनियमन अटळ असल्याचे चिन्ह दिसून येते.

राज्यात सध्या बहुतांश भागात शीतलहरी दिसून येते. (50 to 65 percent of stock remaining in gangapur dam nashik news)