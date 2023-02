नाशिक : महापालिका (MNC) पश्चिम विभागाकडून एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या ६१ मालमत्ताधारकांना मालमत्ता जप्तीचे वॉरंट बजावण्यात आले आहे. २१ दिवसांच्या आत थकबाकी अदा न केल्यास मालमत्तांचे लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेकडून थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. (61 property owners with arrears of more than 1 lakh rupees were issued property seizure warrants by mnc West Division nashik news)

३१ पथकाच्या माध्यमातून अनधिकृत मिळकती शोधण्याची मोहीम नुकतीच पार पडली आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रथम नोटिसा पाठवण्यात आल्या, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा नोटिसा बजावण्यात आला आहे. पश्चिम विभागात एक लाख रुपयांवर ज्या थकबाकीदारांची थकबाकी आहे अशा मालमत्ताधारकांना मालमत्ता जप्तीचे वॉरंट बजावण्यात आले.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Nashik News : रस्ता केला म्हणता, मग आता भरपाई द्या! चोरीस गेलेल्या ‘त्या’ रस्त्यांवर आता शेतकऱ्यांचीच हरकत

६१ वॉरंट बजावण्यात आले असून, त्या मालमत्तांचे मूल्यांकन काढण्याचा प्रस्तावदेखील बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. मालमत्ता जप्त करून त्यानंतर २१ दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या कालावधीमध्ये थकीत मालमत्ता कर अदा न केल्यास लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

हेही वाचा: Nashik News : ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवरील दोघे ठार