नाशिक : स्मार्टसिटी कंपनीकडून स्मार्ट पार्किंगचा बोजवारा उडाला असताना आता महापालिकेनेच पार्किंगची व्यवस्था लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यात नव्याने गठित करण्यात आलेल्या वाहनतळ समितीने एआर अर्थात समावेशक आरक्षण अंतर्गत विकसित झालेल्या चार व गोदावरी नदी किनाऱ्यावरील दोन, तर भालेकर हायस्कूलच्या बाजूला असलेल्या जागेमध्ये एक असे सात वाहनतळ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (7 parking lots will be developed in city municipality will solve problem nashik news)