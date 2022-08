Crime Update : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी 7 वर्षे सक्तमजुरी

नाशिक : अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सात वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अनिल खंडेराव गायकवाड (२१, रा. वरखेडा, ता. दिंडोरी) असे आरोपीचे नाव आहे. (7 years of hard labor in case of rape of minor girl Crime Update nashik Latest Marathi News)

दिंडोरी पोलिसात दाखल फिर्यादीनुसार, आरोपी अनिल गायकवाड याने पीडित अल्पवयीन मुलीस लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर वर्षभर अत्याचार केले. तसेच, याबाबत कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही पीडितेला दिली होती.

यादरम्यान, पीडिता गर्भवती झाली. सहा महिन्यांचा गर्भ असताना पीडितेने स्त्री अर्भकास जन्म दिला, मात्र ते जन्मत: मृत होते. या प्रकरणी आरोपीविरोधात पोस्कोसह बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तत्कालीन पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. ॲड. दीपशिखा भिडे यांनी सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवाद करीत सहा साक्षीदार तपासले. आरोपीविरोधात गुन्हा शाबीत झाल्याने न्यायाधीश डी. डी. देशमुख यांनी आरोपीस सात वर्षे सक्तमजुरी आणि १० हजारांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली.

