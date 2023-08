Nashik News: कडवा कालव्यात बुडून 8 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू

By

Nashik News : शिंदे गावाजवळील चांदगिरी येथे घरासमोर असलेल्या कडवा कालव्यात पोहण्यासाठी गेलेल्या एका आठ वर्षाच्या बालकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. (8 year old boy dies after drowning in Kadwa canal Nashik News)

कार्तिक शिवाजी शेलार (रा. शेलार गल्ली, चांदगिरी) हा मुलगा घराजवळ असताना जवळच असलेल्या कडवा कालव्यामध्ये पोहण्यासाठी गेला होता. परंतु पाणी जास्त असल्याने सदर बालकाला अंदाज न आल्यामुळे त्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

दरम्यान, ही घटना नातेवाईक व आजूबाजूच्या नागरिकांना समजताच त्यांनी तातडीने त्याला बाहेर काढले व उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली.