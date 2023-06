Girls Birth Rate Fall : ‘स्मार्ट ’शहरात एक हजार मुलांमागे 871 मुली; मुलींचा जन्मदर कमी

By

Girls Birth Rate Fall : ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ चा कितीही नारा दिला असला तरी स्मार्टसिटी नाशिकमध्ये मुलींचा जन्मदर मुलांपेक्षा कमी असल्याची नोंद झाली आहे. २०२३ मध्ये एक हजार मुलांमागे ८७१ मुलींचा जन्म होत असल्याचे बाब स्पष्ट झाली आहे.

मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर घसरल्याचे महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. (871 girls per thousand boys sex ratio in Smart city Low birth rate of girls nashik news)

नाशिक महापालिका क्षेत्रामध्ये मुलींच्या जन्मदरात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. २०१७ मध्ये एक हजार मुलांमागे ९०७ मुलींच्या जन्माचे प्रमाण होते. २०१८ मध्ये एक हजार मुलांमागे ९२३ मुलींचे प्रमाण होते.

२०१९ मध्ये एक हजार मुलांमागे मुलींचा जन्मदर ९२० राहिला. २०२० मध्ये एक हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ९१२ होते, २०२१ मध्ये एक हजार मुलांमागे ९११ मुली असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले. २०२२ मध्ये मुलींच्या जन्मदरात मोठी घसरण होऊन एक हजार मुलांमागे ८८० जन्मदर राहिला.

२०२३ मध्ये जानेवारी ते एप्रिल या महिन्यांची आकडेवारी समोर आली. यात एक हजार मुलांमागे मुलींचा जन्मदर ८७१ पर्यंत घसरला आहे. स्मार्टसिटी नाशिकमध्ये मुलींचे जन्मदर घसरण्याचे प्रमाण हे चिंताजनक असून, राज्य शासनाकडून घटत्या जन्मदराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

कारणे शोधण्याची आवश्यकता

नाशिक मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत बरे आहेत. असे असतानाही मुलींचा जन्मदर सातत्याने का घटत आहे, सोनोग्राफी सेंटरमध्ये गर्भतपासणी होते का याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, गर्भनिदान किंवा स्त्रीभृण हत्या होत असल्याचे लक्षात आल्यास महापालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती देण्याचे किंवा १८००२२३३४४७५ या क्रमांकावर माहिती देण्याचे आवाहन महापालिकेच्या वैद्यकीय अधीक्षक बापूसाहेब नागरगोजे यांनी केले आहे.