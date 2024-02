Jal Jeevan Mission : जिल्ह्यात जलजीवनच्या 90 विहिरी चाचणीत फेल; सर्वाधिक 66 विहिरींचा समावेश

Jal Jeevan Mission : जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्याची लगीनघाई सुरू असताना दुसरीकडे, उद्भव झालेल्या विहिरी फेल जात आहेत.

मंजूर १२२२ पाणी पुरवठा योजनांपैकी ६०४ योजनांमधील विहिरींच्या उद्भवाची मे व जूनमध्ये भूजल शास्त्रज्ञांकडून तपासणी झाली. (90 water wells in district failed in test in jal jeevan mission nashik news)