Jal Jeevan Mission : जलजीवनच्या कामांना मुदतवाढ देण्याच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

Jal Jeevan Mission : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांना मुदतवाढ देण्याचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची ओरड होती.

अखेर, ही ओरड लक्षात घेऊन मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मुदतवाढ देण्याचे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. (Decentralization of powers to grant extension of aquatic works jal jeevan mission nashik news)