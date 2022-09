वडापाव हा महाराष्ट्रातील लोकांचं आवडतं स्ट्रीट फुड आहे. वडापाव प्रिय असणारे लोक तुम्हाल राज्यातील प्रत्येक शहरात मिळतील. त्यामुळे सर्वच शहरात वडापाव विकणाऱ्या गाड्या असतात. असाच एका वडापाव विकणाऱ्या गाडीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये वडापाव पेक्षा वडापाव बनविणाऱ्या महिलेची चर्चा जास्त होत आहे. ही महिला चक्क उकळत्या तेलात हात घालत वडापाव काढते. अंगावर काटा आणणारा हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होतोय. (a woman in nashik puts her hand in boiling oil to take out vadapav video goes viral)

हा व्हायरल व्हिडिओ नाशिक येथील आहे. या व्हिडिओत आपल्याला दिसते की वडापावची गाडी चालवणारी ही महिला सहजतेने उकळत्या तेलात हात टाकत वडापाव काढते. आपल्या अंगावर साधा गरम तेलाचा एखादा थेंब जरी पडला तरी आपल्याला कसं तरी होतं मात्र ही ही महिला इतक्या सहजतेने गरम तेलात हात घालते, हे बघून कोणालाही आश्चर्य वाटणार.

विशेषत: नाशिकचा चीज वडापाव खूप स्पेशल आहे. चीज वडापाव बनवणाऱ्या या महिलेचा व्हिडिओ पाहून तुमच्या अंगावरही काटा येणार. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

या व्हिडिओवर अनेकांच्या प्रतिक्रिया येत आहे. नेटकरी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत असून काकू चमचा वापरा असा सल्लाही देत आहे. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर वेजी बाईट या अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आलाय.