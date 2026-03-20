Ashok Kharat: कोट्यवधींची जमीन, आलिशान बंगला, फार्महाऊस… अशोक खरात १५ वर्षांत कसा बनला २०० कोटींचा मालक? कुंडली आली समोर

Ashok Kharat Assets : नाशिक येथील स्वयंघोषित ज्योतिषी अशोक खरात सध्या बलात्काराच्या आरोपांमुळे चर्चेत आहे. पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. तपासात असे उघड झाले आहे की, खरातने गेल्या १५ वर्षांत अंदाजे २०० कोटी रुपयांची संपत्ती जमवली आहे. अशोक खरातने कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कशी जमवली, याचा तपास पोलीस करत आहेत. याबाबत हादरवणारे खुलासे समोर आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, पाथर्डी परिसरातील अशोकच्या सुमारे ३० एकर जमिनीची किंमत अंदाजे १५० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्याच्या मालमत्तेमध्ये काहंडलवाडी आणि मिरगाव येथील सुमारे ४५ एकर जमीन, कर्मवीर नगरमधील एक आलिशान बंगला, तसेच पाथर्डी आणि गौलाणे शिवार येथे कुटुंबाच्या नावावर खरेदी केलेल्या जमिनीचाही समावेश आहे. मिरगावमधील एका मंदिरामागे असलेल्या आलिशान फार्महाऊसची किंमत १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते. .Ashok Kharat प्रकरणात मोठा स्फोट! 58 नाही तर, 100+ व्हिडिओ असल्याची माहिती उघड, 'तांत्रिक' शोषणाचा काळाकुट्ट खेळ समोर.कॅनडा कॉर्नर परिसरात असलेल्या त्यांच्या कार्यालयाची किंमत अंदाजे १ कोटी रुपये असल्याचेही सांगितले जाते. ओझर विमानतळाजवळ आणि इतर भागांमध्येही त्यांच्या मालकीची कोट्यवधी रुपयांची जमीन आहे. अशोक खरात हा ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्टशी देखील संबंधित आहेत. ज्याचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे २ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते. असा आरोप आहे की, या ट्रस्टच्या आणि आपल्या प्रभावाच्या माध्यमातून त्यांनी आपले आर्थिक आणि सामाजिक जाळे अधिक मजबूत केले. .शिवनिका ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांनी मिरगाव येथील मंदिराचा कार्यभार स्वीकारला. हळूहळू स्वतःला एक प्रभावशाली धार्मिक आणि सामाजिक व्यक्तिमत्व म्हणून प्रस्थापित केले. खरातचा दावा आहे की, त्याने २२ वर्षे मर्चंट नेव्हीमध्ये सेवा केली आणि १५० हून अधिक देशांमध्ये प्रवास केला. त्याने मर्चंट नेव्हीचा कॅप्टन असल्याचे भासवले. .Ashok Kharat : कॅप्टन खरातलाच बसला होता ५ कोटींचा झटका! मुंबई-पुण्याच्या दोघांनी 'अश्लील' फोटोंवरून दिला होता धमकीचा कॉल.अशोकविरुद्ध पोलिसांना सापडलेल्या पुराव्यांमध्ये ५८ अश्लील व्हिडिओंचा समावेश आहे. अशोकचा दावा आहे की, विविध संस्कृतींचा अभ्यास केल्यानंतर तो विश्वशास्त्राकडे वळला. हळूहळू तो एक नामांकित अंकशास्त्रज्ञ म्हणून नावारूपाला आला आणि त्याला प्रमुख राजकीय नेते, उद्योगपती व सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोच मिळाली.