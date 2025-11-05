नाशिक

Nashik Bribery Case : नाशिकमध्ये लाचखोरीचा पर्दाफाश; १ लाखाची लाच स्वीकारताना ४ जणांना अटक

Four Including Two Mandal Officers and Talathi Arrested by ACB : ठाणगाव (नाशिक) येथे जमिनीची नोंद करण्यासाठी दीड लाखांच्या लाचेच्या व्यवहारात एसीबीने दोन मंडल अधिकारी, तलाठी आणि एका खासगी व्यक्तीस एक लाखाची लाच स्वीकारताना अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जमिनीची नोंद करण्यासाठी लाखाची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी ठाणगाव येथील दोन मंडल अधिकारी, तलाठी आणि एका खासगी व्यक्तीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

