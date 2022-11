Nashik : येवल्यात भीषण अपघातात पोलीस कॉन्स्टेबलचा मृत्यू

By

येवला (जि. नाशिक) : नांदगाव रोडवरील राजापूर गावाजवळील पन्हाळपाटी शिवारात रात्री कार व ट्रॅक्टरमध्ये अपघात होऊन त्यात एक पोलीस कर्मचारी ठार झाला आहे. (Accident Breaking News terrible accident involving tractor and swift car near Rajapur Panhale in Yeola nashik news)

दिपक पाटील असे ठार झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. पाटील हे मनमाड येथील रहिवासी असून नांदगाव पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. ते कारने नांदगावकडून येवल्याकडे येत होते तर ट्रॅक्टर हा येवल्याकडून राजापूरच्या दिशेने जात असताना पन्हाळपाटी येथे समोरासमोर धडक होत अपघात झाला. हा अपघात तेथील वळणावर झाला असून यामध्ये ट्रॅक्टर व स्विफ्ट कारचा पुढील भागाचा पूर्ण चंदामेंदा झाला आहे.

