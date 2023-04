Nashik Accident News : सुट्टीवर आलेल्या सैन्यातील जवानाचा अपघाती मृत्यू

By

Nashik Accident News : येथे साक्री - शिर्डी या महामार्गावर ट्रॅक्टर व मोटरसायकल यांच्यात अपघात होऊन चौंधाने ( ता. बागलाण ) येथील भारतीय सैन्यात असलेले जवान साहेबराव सोनवणे( वय ३५) यांचा मृत्यू झाला. (Accidental death of an army man on leave nashik accident news)

छत्तीसगड येथे कार्यरत असलेले जवान साहेबराव सोनवणे हे नुकतेच तीन दिवसांपूर्वीच सुट्टी घेऊन घरी आलेले होते. ते आज दासवेल येथे त्यांच्या मामाला भेटावयास गेले होते.संध्याकाळी सात वाजेच्या सुमारास ते आपल्या मोटर सायकल क्र. MH ४१ AD ७६७५ या वाहनाने परतत असताना आव्हाटी ( ता.बागलाण) येथील कांद्याने भरलेले ट्रॅक्टर सटाणा येथे जात होते.

ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करत असताना ट्रॅक्टरने अचानक वळण घेतले.यात जवान साहेबराव सोनवणे यांची दुचाकी ट्रॅक्टरच्या ट्रॉली खाली आल्याने ते मागच्या चाकात गेले.यात ते गंभीर जखमी झाले. विरगाव फाट्यावर असलेल्या ग्रामस्थांनी लगेच अपघातस्थळी धाव घेतली व जखमी जवान साहेबराव सोनवणे याना बाहेर काढून उपचारासाठी सटाणा येथे घेऊन गेले.

मात्र रस्त्यातच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.या घटनेची माहिती सटाणा पोसीस स्टेशन येथे कळविण्यात आली असून सदर अपघाताची नोंद पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पी आय किरण पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार बी आर बस्ते, रवी शिंदे अधिक तपास करीत आहेत.