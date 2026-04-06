Satana News : २१ हजार कोटींचा हिशोब द्या! महिलांशी विश्वासघात सहन केला जाणार नाही; दीपिका चव्हाण यांचा सरकारवर हल्लाबोल

सटाणा - 'लाडकी बहीण' योजनेच्या नावाखाली निवडणुकीपूर्वी महिलांना आश्वासनांची खैरात वाटणारे आणि निवडणुकीनंतर त्याच महिलांना अपात्र ठरवत योजनेबाहेर ढकलणारे भाजपा महायुती सरकार आता उघडे पडले आहे, असा संतापजनक आरोप करत निवडणुकीत गाजावाजा करून मते मिळवायची आणि निवडणूक संपताच लाखो महिलांना अपात्र ठरवून त्यांना बाहेर काढायचं, हा सरळसरळ विश्वासघात असून महिलांच्या मतांची राजकीय लूट आहे, अशी टिका करताना माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी थेट सरकारला जाब विचारला आहे..याबाबत बोलताना माजी आमदार सौ.चव्हाण म्हणाल्या, सुरुवातीला सरसकट लाभ देत महिलांची दिशाभूल करण्यात आली. मात्र आता पडताळणीच्या नावाखाली तब्बल ७१ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असून, यामागे सरकारचा कुटिल डाव स्पष्ट दिसतो. मतांसाठी महिलांचा वापर करून आता त्यांनाच योजनाबाहेर फेकणे, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.या योजनेसाठी निधी उभा करताना आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा वळवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ७१ लाख अपात्र ठरवलेल्या महिलांवर आतापर्यंत सरकारने सुमारे २१ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा पैसा कोणाच्या जबाबदारीवर देण्यात आला..? सरकार याचा हिशोब देणार आहे का..?.सत्ता येताच टप्याटप्याने वेगवेगळे निकष लावून ७१ लाख महिलांना या योजनेतून बाहेर काढले ही तर "गरज सरो वैद्य मरो" प्रवृत्ती आहे.राज्यावरील ११.२ लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर पाहता लाडकी बहीण योजनाच गुंडाळण्याचा डाव सरकारचा आहे काय, अशी शंका महिलांना यायला लागली आहे.दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना सक्षम करण्याचे धोरण राबविले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित न राहता महिलांच्या स्वावलंबनाचा पाया मजबूत करणारी ठरेल, अशी व्यापक अपेक्षा निर्माण झाली होती..याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील कोट्यवधी महिलांनी विधानसभा निवडणुकीत भाजपा महायुतीला पाठिंबा दर्शवत मतदान केले आणि त्यामुळेच महायुती सरकार सत्तेवर आले, असेही मानले जाते. मात्र त्यांच्या पश्चात या योजनेच्या अंमलबजावणीत सातत्य राहील का, की या महत्त्वाच्या उपक्रमाला आता घरघर लागेल, अशी शंका व्यक्त होत असून, योजनेच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह सुद्धा निर्माण झाले आहे..राज्यातील महिला हा अन्याय सहन करणार नाहीत. 'लाडकी बहीण' योजनेतील गोंधळ, नियमांतील वारंवार बदल आणि मोठ्या प्रमाणात केलेली नावे वगळण्याची प्रक्रिया याचा जाब सरकारला द्यावाच लागेल. महिलांच्या सन्मानाशी खेळ करणाऱ्या सरकारला महाराष्ट्रातील महिला जसे सत्तेवर बसवू शकतात तसे सत्तेवरुन खाली खेचवू पण शकतात याची गंभीरपणे सरकारने दखल घ्यावी.२०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना घाईघाईत राबवण्यात आल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, महिलांचा सन्मान आणि त्यांच्या हक्कांशी खेळ करणाऱ्यांना जनता कधीच माफ करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.