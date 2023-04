Nashik Crime News : अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; आरोपीस 3 वर्ष कारावास

By

Nashik Crime News : शहरातील रमजानपुरा भागातील एका घराच्या दारासमोर उभ्या असलेल्या अल्पवयीन मुलीची विनयभंग केल्याच्या आरोपावरून अश्‍पाक मंगू शहा (वय ३०, रा. गौसिया आजम मदरस्याजवळ) याला येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाने तीन वर्षे सश्रम कारावास व सहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

जलदगती न्यायालयाचे अतिरिक्त सहजिल्हा न्यायाधीश एस. सी. मगरे यांनी बुधवारी (ता.१९) हा निकाल दिला. (Accused of molestation of minor girl gets 3 years imprisonment Nashik Crime News)

रमजानपुरा भागातील पीडित मुलीच्या आईने १२ सप्टेंबर २०१७ ला आरोपी अश्‍पाक शहा याने परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला होता. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून रजमानपुर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला होता.

पोलिस उपनिरीक्षक एस. बी. बोरसे यांनी गुन्ह्याचा तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले होते. न्यायाधीश एस.सी. मगरे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली. सरकार पक्षातर्फे ॲड. संजय सोनवणे यांनी सहा साक्षीदार तपासले. गुन्हा सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने अश्‍पाकला तीन वर्षे कारावास व सहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.