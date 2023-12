Nashik News: ‘एसईझेड’ची जागा घेण्याची कारवाई लवकरच; इंडियाबुल्सच्या नोटिशीची मुदत संपुष्टात

Nashik News: सिन्नर तालुक्यात पंधरा वर्षांपासून इंडियाबुल्सचा प्रकल्प विशेष आर्थिक क्षेत्रात (एसईझेड) अद्यापही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला नसल्याने ताब्यात असलेली जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना १५ ऐवजी नव्या नियमावलीप्रमाणे पंधरा टक्के विकसित जागा तातडीने द्यावी, इंडियाबुल्स औष्णिक विद्युत प्रकल्प शासनाने विकत घ्यावा, या प्रमुख मागण्या आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत अधिवेशनादरम्यान मांडल्या. (Action to replace indiabulls SEZ will be taken soon nashik news)