Nashik News: मोठी दुकाने, मॉलला परवाना शुल्क; महापालिकेचा निर्णय

Nashik News : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महापालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याचा भाग म्हणून शहरातील सुमारे ५५ हजार लहान मोठी दुकाने, मॉलला परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक शंभर रुपयांपर्यंत परवाना शुल्क राहणार असून व्यावसायिक आस्थापनांना परवाना शुल्क लागू होणार आहे.

महापालिका हद्दीत जवळपास साडे पाच लाख मिळकती आहेत. यात निवासी मिळकती जवळपास ८० टक्के आहे. (Municipal decision to take License fee for big shops malls nashik news)